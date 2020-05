Theo Hernandez: «Milan ambiente ideale, ho tutto per crescere»

Il terzino rivelazione del campionato ha tirato le somme di una stagione fin qui esaltante con il Milan, la migliore della sua carriera

6 gol stagionali, un rendimento che dalle parti di San Siro non si vedeva da anni, al punto da arrivare a scomodare mostri sacri come Serginho, Maldini e il recordman Aldo Maldera; questo il bottino della prima stagione in rossonero di Theo Hernandez.

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il terzino francese ha raccontato la sua esperienza al Milan: «Lavoro giorno per giorno per offrire al Milan la mia versione migliore. E’ stato un anno importante per me; il Milan è l’ambiente ideale. Stare in un grande club e poter imparare dai migliori è uno degli aspetti che apprezzo di più. Ibrahimovic? E’ un regalo, un’opportunità per migliorare insieme ad uno dei migliori del Mondo».