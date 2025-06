Condividi via email

Theo Hernandez Milan, addio ad un passo per il difensore francese: le cifre e i dettagli dell’operazione in uscita. Le ultimissime sui rossoneri

Sembra in dirittura d’arrivo il trasferimento di Theo Hernández all’Al Hilal. Il terzino francese del Milan è sempre più vicino a sbarcare nel campionato saudita, con un’offerta economica che ha convinto sia il giocatore che il club rossonero. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’affare è ormai in via di definizione e le cifre sono state rese note.

Il Milan incasserà una somma vicina ai venticinque milioni di euro, a cui si aggiungeranno diversi bonus legati al raggiungimento di determinati obiettivi da parte del giocatore e della squadra saudita. Un’offerta importante che il Milan ha deciso di accettare, considerando anche la volontà di Theo Hernández di intraprendere una nuova avventura e l’opportunità di generare una cospicua plusvalenza.

Per il terzino transalpino, l’Al Hilal ha messo sul piatto un contratto faraonico, con uno stipendio che andrebbe a moltiplicare significativamente quanto percepito finora a Milano. Le cifre non sono state ancora ufficializzate, ma si parla di un ingaggio che lo renderebbe uno dei giocatori più pagati del campionato saudita, confermando la politica di investimenti massicci che i club arabi stanno portando avanti.

L’addio di Theo Hernández rappresenta un cambiamento significativo per il Milan. Il terzino è stato uno dei pilastri della squadra nelle ultime stagioni, un elemento insostituibile per spinta offensiva e capacità di incidere sulle partite. La sua partenza lascerà un vuoto importante sulla fascia sinistra, che il Milan dovrà necessariamente colmare con un innesto di qualità nel prossimo mercato estivo.

L’operazione è attesa nelle prossime ore per la definitiva ufficialità, con Theo Hernández pronto a salutare i tifosi rossoneri e iniziare un nuovo capitolo della sua carriera in Arabia Saudita. L’Al Hilal si assicura così un terzino di fama mondiale, mentre il Milan ottiene una somma considerevole da reinvestire sul mercato per rinforzare la rosa.