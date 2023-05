Theo Hernandez Leris, niente rigore. Marelli: «Ho dubbi». Le parole dell’ex arbitro sul primo episodio del match

Prima del giro dei 10 minuti di gioco in Milan Sampdoria, Theo Hernandez finisce a terra in area dopo un contatto con Leris, ma l’arbitro dice no

Ecco le parole di Luca Marelli a Dazn: «Vero che Theo Hernandez ha accentuato la caduta, ma la gamba sinistra di Leris tocca il piede sinistro di Theo. Ho qualche dubbio»