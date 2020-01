Theo Hernandez come Serginho: è il miglior marcatore stagionale

Theo-Gol e sono sei in diciannove partite. Hernandez ha raggiunto Serginho e ora punta Maldera. Sorridono Boban e Maldini

Sono passati solo sei mesi da quando Boban e Maldini hanno deciso di investire 20 milioni di euro e prelevare un terzino quasi sconosciuto dal Real Madrid, si chiama Theo Hernandez. Il DNA del calciatore è un affare di famiglia, il fratello Lucas gioca nel Bayer Monaco che lo ha acquistato per 80 milioni di euro dall’Atletico Madrid.

Theo, classe 97, si è preso il Milan ed è entrato nel cuore dei tifosi in soli sei mesi e in questi ha raggiunto un mostro sacro come Serginho in gol fatti. Il brasiliano, leggenda rossonera, nella stagione 2002-2003, aveva segnato sei gol da terzino e si era posizionato al secondo posto della classifica dei terzini goleador rossoneri di sempre. Al primo posto c’è Maldera con 13 centri, ma se Theo continuerà con questo passo, il primato non è così distante.