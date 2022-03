Theo Hernandez Barcellona, assalto fallito: il Milan ha chiesto 50 milioni per lasciar partire il terzino francese

Come scrive questa mattina AS la prima idea di Xavi per rinforzare la fascia sinistra del Barcellona era quel Theo Hernandez, ora fresco di rinnovo col Milan.

Assalto fallito di fronte alle richieste altissime dei rossoneri che per liberare il francese chiedevano 50 milioni e le pretese di ingaggio dello stesso Theo. I blaugrana si concentreranno ora su altri obiettivi più accessibili.