Theo Hernandez, novità dall’Al-Hilal attese oggi: il futuro del terzino del Milan

Theo Hernandez accetterà l’offerta dell’Al-Hilal? Sono attese novità nella giornata di oggi

Il mercato estivo è ormai nel vivo e le grandi squadre d’Europa si trovano a fronteggiare le tentazioni provenienti dall’Arabia Saudita, in particolare dall’Al-Hilal, club desideroso di accaparrarsi i migliori talenti mondiali. Tra i nomi che più stanno agitando le acque c’è quello di Theo Hernandez, terzino sinistro del Milan e uno dei migliori interpreti del suo ruolo a livello globale. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, autorevole voce del calciomercato, la giornata odierna sarà cruciale per capire il futuro del francese.

Sono infatti previsti nuovi contatti tra l’Al-Hilal e l’entourage di Theo Hernandez nel tentativo di sbloccare una situazione che, fino ad ora, ha visto il giocatore opporsi fermamente alle proposte arabe. Nonostante l’Al-Hilal abbia già presentato al Milan un’offerta di circa €35 milioni per il cartellino del terzino, Theo ha rifiutato in precedenza le lusinghe economiche provenienti dalla Saudi Pro League, mostrando una chiara preferenza a proseguire la sua carriera nel calcio europeo di alto livello. È emerso che l’Al-Hilal gli avrebbe offerto un ingaggio faraonico, che si aggirerebbe intorno ai €18 milioni netti a stagione, una cifra ben superiore ai €4,5 milioni che percepisce attualmente al Milan (con un contratto in scadenza nel 2026).

La resistenza di Theo Hernandez è un segnale forte della sua ambizione e del suo desiderio di continuare a misurarsi con i campionati più prestigiosi. Il Milan, dal canto suo, si trova in una posizione delicata. Se da un lato vorrebbe monetizzare la cessione del giocatore per reinvestire sul mercato, dall’altro deve fare i conti con la volontà del proprio tesserato. La situazione contrattuale di Theo, con l’accordo in scadenza nel 2026, spinge il Milan a considerare seriamente una cessione quest’estate, per evitare il rischio di perderlo a parametro zero in futuro. L’Al-Hilal, tuttavia, non molla la presa e, consapevole del potenziale impatto di Theo sul proprio campionato, sta provando tutte le carte per convincerlo.

Questi nuovi contatti saranno fondamentali per capire se l’Al-Hilal presenterà una nuova proposta economica in grado di far vacillare le convinzioni di Theo, o se il giocatore manterrà la sua posizione di rifiuto. Il Milan, intanto, osserva con attenzione e attende gli sviluppi, pronto a valutare ogni scenario. Se l’affare dovesse concretizzarsi, i rossoneri avrebbero a disposizione una somma significativa per rafforzare la squadra, ma allo stesso tempo perderebbero un pilastro fondamentale della fascia sinistra. La trattativa per Theo Hernandez si preannuncia come una delle più calde di questa sessione di mercato, con l’Al-Hilal deciso a tentare il tutto per tutto per portare un’altra stella in Arabia Saudita.