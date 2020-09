Thauvin Milan, l’agente oggi a Casa Milan: gli aggiornamenti

Tahuvin, oggi l’agente del francese è stato a Casa Milan. Ecco gli aggiornamenti sul mercato rossonero

Rinforzare l’attacco non è una priorità per il Milan, o almeno così sembrerebbe dalle parole di Paolo Maldini. Tuttavia è anche vero che i recenti infortuni di Ante Rebic e il contagio di Zlatan Ibrahimovic hanno messo un po’ alle strette Stefano Pioli. Oggi a Casa Milan è stato ospitato l’agente di Thauvin, sempre più lontano dal Marsiglia. La valutazione del giocatore è di 15 milioni di euro, cifra accessibile per i rossoneri che nelle prossime ore dovranno decidere se investire su un attaccante (che può anche fare l’esterno) oppure risparmiare per un difensore centrale di qualità.