Tesoretto Champions: quanto incassa il Milan con la qualificazione

Il Milan si sta giocando la qualificazione in semifinale di Champions contro il Napoli. Quanto incasserebbe in caso di passaggio del turno

Il Milan si sta giocando la qualificazione in semifinale di Champions contro il Napoli. Quanto incasserebbe in caso di passaggio del turno:

come riportato da Calciomercato.com le tre italiane, in considerazione anche dei risultati sul campo (si incassano ben 2,8 milioni a vittoria e 900mila euro per il pareggio) e della quota minima del market pool (la vittoria finale può determinare un ulteriore innalzamento dei valori di questa specifica voce), si muovono in una “forchetta” di ricavi compresa tra più di 68 milioni (Inter) e 78 milioni (Napoli). In mezzo il Milan con 71 milioni di euro.