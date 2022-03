Terzino destro Milan: riscatto di Florenzi ma non solo, alternativa Singo

Sul mercato il Milan valuta anche la figura di un terzino: dal possibile riscatto di Florenzi all’alternativa Singo, le ultime

Arrivato la scorsa estate in prestito oneroso dalla Roma per un milione di euro, Florenzi ha già comunicato ai dirigenti la propria volontà: restare in maglia rossonera. Il Milan ha un diritto di riscatto fissato a 4,5 milioni di euro, ma non ha ancora preso una decisione sul futuro del calciatore.

Come riporta Calciomercato.com nello stesso ruolo di terzino destro il Milan valuta l’ivoriano Singo del Torino, pronto a esercitare l’opzione unilaterale per prolungare fino al 2024 il suo contratto attualmente in scadenza a giugno 2023. La valutazione fatta dal club granata del presidente Cairo, 20 milioni di euro, al momento è considerata eccessiva per un ruolo che non rappresenta una priorità per il Milan