Terzic Milan, il retroscena non lascia dubbi! C’entra Ibrahimovic, tutti i dettagli

Terzic Milan, il retroscena è una sentenza sul futuro del tecnico: contatti nelle scorse settimane con Zlatan Ibrahimovic

Come riferito da Florian Plettenberg, trovano conferma le indiscrezioni delle ultime settimane che vedevano il Milan pensare ad un preciso profilo come eventuale post Fonseca in caso di esonero.

Terzic è un candidato nel caso in cui il West Ham decidesse di sostituire l’allenatore Julen Lopetegui. Terzic è aperto a una nuova sfida e ha ricevuto interesse anche dal Milan, è già stato in contatto con il loro consulente Zlatan Ibrahimovic. Fonseca deve continuare a vincere se vuole tenersi stretta la panchina.