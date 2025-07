Terracciano non ha dubbi: «Davanti al Milan puoi solo dire di sì, per me è stato facile accettare perché…». Le ultimissime sui rossoneri

I rossoneri hanno ufficializzato l’arrivo di Pietro Terracciano, esperto portiere proveniente dalla Fiorentina. Di seguito riportate le prime sensazioni del nuovo portiere del Milan.

«Quando ti chiama il Milan devi solo dire di sì. Per me è stato facile accettare la proposta del club, per la sua storia e per ciò che ha rappresentato e rappresenta per il calcio italiano e mondiale. Sono davvero felice e orgoglioso di vestire questi colori. Sono un ragazzo sereno, che lavora sempre duramente. Sono molto felice»