Terracciano Milan, i numeri stagionali del terzino con l’Hellas Verona: le statistiche e i dati del nuovo colpo dei rossoneri

Filippo Terracciano è ormai promesso sposo del Milan (nonostante sia stato convocato per il match tra Inter ed Hellas Verona). Il terzino arriva in rossonero per 4,5 milioni di euro più uno di bonus: battuta la concorrenza di Fiorentina e Juve. Questi i suoi numeri stagionali.

Il calciatore ha collezionato finora 18 presenze con gli scaligeri: non ha saltato dunque nessuna partita in campionato! Nessun gol per lui, ma un assist messo a segno nella sfida contro il Lecce. Una la sua presenza in Coppa Italia contro l’Ascoli, tre quelle con la maglia dell’Italia U20.