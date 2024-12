Terracciano Milan, è lui il “colpo” di gennaio? Tifosi sotto choc, la notizia è un fulmine a ciel sereno

Terracciano Milan, i rossoneri potrebbero promuovere l’italiano a centrocampo e non intervenire sul mercato di gennaio

Come riportato da Repubblica, potrebbe cambiare la strategia a centrocampo del calciomercato Milan per gennaio.

Il Milan cerca un mediano, ma forse ce l’ha in casa. Terracciano era arrivato come vice Theo, adesso può invece andare a occupare la casella vuota in mediana che il Milan vorrebbe coprire con un centrocampista muscolare, di stampo più difensivo che offensivo. Uno dei candidati è Belahyane, che però venerdì ha perso il confronto diretto con Terracciano, mentre Frendrup è più maturo e più completo, ma ovviamente anche più caro. Terracciano ha anche il pregio di essere economico. Le valutazioni sono in corso: dopo la gara contro la Roma si entrerà nel vivo.