Telelombardia: «Ipotesi ritorno di Allegri se salta Rangnick»

Il noto programma QSVS lancia l’ipotesi di un clamoroso ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina del Milan in caso non arrivi Rangnick

Nel corso del programma Qsvs in onda su Telelombardia, il direttore Fabio Ravezzani ha lanciato uno scenario alternativo per la prossima panchina del Milan nel caso in cui non dovesse arrivare Ralf Rangnick.

L’ipotesi porterebbe ad un clamoroso ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina rossonera ed a riprova di ciò, una dichiarazione della compagna, Ambra Angiolini, che avrebbe lasciato intendere come il tecnico livornese sarebbe pronto a tornare ad allenare in Italia.