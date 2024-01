Telecronaca Empoli Milan: chi commenta il match del Castellani e valevole per la giornata 19 del campionato di Serie A

Il Milan è pronto a scendere in campo alle 12:30 per affrontare l’Empoli nella gara valevole per la diciannovesima giornata del campionati di Serie A.

La partita sarà visibile sia su Sky Sport, con telecronaca affidata a Gentile e Orsi, sia su DAZN, dove sarà la coppia Mastroianni-Bazzani a commentare la sfida.