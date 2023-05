Tebas: «Champions League? Questa cosa va cambiata»

Le parole di Javier Tebas, presidente della Liga, sul format e le squadre partecipanti alla Champions League

Javier Tebas, presidente della Liga, ha al Telegraaf del nuovo format della Champions League e della Superlega.

CHAMPIONS – «C’è un nuovo modello di Champions League nel 2024, ma si dovrebbe iniziare a lavorare su un altro tipo di modello, un modello che faccia più appello alle origini di un torneo europeo di campioni nazionali, con squadre provenienti da ogni angolo d’Europa. Io rappresento LaLiga, ma un quarto club spagnolo non è un miglioramento per la Champions League. I club che giocano in competizioni europee guadagnano così tanto che c’è un divario molto grande con il resto dei club nel proprio paese. Ed è stato sbagliato che nel 2016 siano stati decisi più posti in Champions League per i club dei campionati più importanti. Io ero contrario alle quattro squadre spagnole in Champions League fin dall’inizio, come alle quattro squadre di Premier, Bundesliga e Serie A, a scapito di squadre di campionati minori».

SUPERLEGA – «I campionati nazionali sarebbero distrutti sportivamente ed economicamente. Serie A, Bundesliga, LaLiga, Eredivisie… Se il tuo campionato nazionale non ti dà la possibilità di qualificarti per giocare in Europa, allora la tua competizione nazionale diventa molto meno interessante. Ed è proprio quello che abbiamo costruito per molti decenni: la combinazione di competizioni nazionali ed europee insieme è un modello di successo».