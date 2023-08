Taremi Milan, non è ancora finita: nuovo tentativo per l’iraniano

Taremi Milan, non è ancora finita: nuovo tentativo per l’attaccante iraniano di proprietà del Porto. I dettagli

Il Milan è tornato alla carica per Mehdi Taremi, uno degli obiettivi individuati dalla dirigenza per rinforzare l’attacco di Pioli in questa sessione di mercato.

A rivelarlo è la Gazzetta dello Sport, che spiega come i rossoneri abbiano fatto un nuovo tentativo la scorsa settimana. Il Porto ha chiesto 15-20 milioni, una cifra ritenuta ancora troppo elevata.