Rinnovo Theo Hernandez, contatti PROFICUI tra le parti! La richiesta del francese non spaventa Cardinale: clamorosa INDISCREZIONE

Rinnovo Theo Hernandez, contatti proficui tra le parti: rossoneri pronti ad un’offerta monstre per trattenere il francese

Come riportato da Tuttosport, le voci e le indiscrezioni sul futuro di Theo Hernandez non spaventano il calciomercato Milan. Il club rossonero è deciso a trattenere il terzino francese attualmente in scadenza a giugno del 2026 prolungando e adeguando l’ingaggio.

L’ex Real Madrid, che al momento guadagna 4.5 milioni di euro a stagione, bonus inclusi, vuole rimanere a Milanello e avrebbe chiesto 8 milioni di euro, bonus compresi, per estendere fino al 2028 o al 2029. I rossoneri, grazie anche all’ottimo stato del bilancio, hanno un margine notevole che può permettere a Furlani di avvicinarsi moltissimo alle richieste del ragazzo.