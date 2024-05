MN24 – Conferenza stampa Pioli: il tecnico non parlerà prima della Salernitana. Il MOTIVO

Conferenza stampa Pioli: il tecnico ha deciso di non parlare oggi alla vigilia della gara contro la Salernitana. Il motivo

Come appreso dalla nostra redazione, Stefano Pioli, tecnico del Milan che lascerà ufficialmente il club al termine della stagione, non parlerà in conferenza stampa oggi alla vigilia della gara contro la Salernitana come inizialmente previsto.

Pioli si presenterà ai microfoni direttamente dopo la partita per fare un bilancio dei suoi 5 anni in rossonero e raccontare le emozioni provate nell’ultima gara a San Siro.