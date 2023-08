Taremi vuole solo il Milan, con cui ha un accordo. Club al lavoro per abbassare la richiesta del Porto: ULTIME

Arrivano importantissimi aggiornamenti per quanto riguarda Mehdi Taremi, uno degli attaccanti accostati con maggiore insistenza al Milan. Come riportato da RMC Sport, l’iraniano avrebbe già un accordo con i rossoneri per un quadriennale.

Negli ultimi giorni il Diavolo ha ripreso i contatti con il Porto per cercare di abbassare la richiesta per il cartellino (al momento i portoghesi chiedono 30 milioni di euro). Una situazione da monitorare.