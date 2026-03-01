Tare a DAZN: «L’obiettivo del Milan è la stabilità, vogliamo costruire un futuro vincente con i nuovi dodici acquisti»

Tare a DAZN: il Direttore Sportivo del Milan ha analizzato il percorso rossonero prima della sfida contro la Cremonese, delineando gli obiettivi stagionali

Il clima si scalda allo stadio Zini per la delicata sfida tra la Cremonese e il Milan, ma l’attenzione mediatica si sposta anche sulle strategie societarie. Secondo quanto riportato da DAZN, il Direttore Sportivo rossonero Igli Tare, dirigente di grande esperienza internazionale noto per la sua abilità nello scouting e nella gestione delle trattative, ha fatto il punto della situazione sul progetto tecnico del club. In un campionato che vede i nerazzurri di Cristian Chivu — tecnico emergente ed ex difensore protagonista del Triplete — saldamente al comando della classifica, il “Diavolo” cerca risposte concrete per consolidare la propria posizione europea.

Il nuovo corso di Massimiliano Allegri

Sotto la guida tecnica di Massimiliano Allegri, allenatore livornese plurititolato celebre per il suo pragmatismo tattico e la capacità di gestire i momenti di pressione, il club ha intrapreso una vera e propria rivoluzione strutturale. L’inserimento di ben dodici nuovi elementi all’interno della rosa richiede tempo e pazienza, fattori necessari per cercare di colmare il divario con la Beneamata. Nonostante qualche recente passo falso, la dirigenza meneghina resta convinta della bontà del lavoro svolto dallo staff per riportare stabilmente la squadra nell’élite del calcio che conta.

Tutte le dichiarazioni di Igli Tare

Di seguito, riportiamo le parole rilasciate dal dirigente rossonero ai microfoni della nota piattaforma streaming nel pre-partita:

«Vedendo il risultato dell’anno scorso l’obiettivo nostro era di dare stabilità, creare una squadra che può raggiungere obiettivi importanti come la Champions. Su questo pensiamo di aver fatto un lavoro importante, sia dalla parte della società che dello staff, perché non dobbiamo dimenticarci che sono arrivati 12 giocatori nuovi. È un percorso nuovo, ci sta che strada facendo qualche punto si perde tra i pareggi e la sconfitta di domenica. Ma rimaniamo tutti concentrati e soprattutto consapevoli che dobbiamo raggiungere il nostro obiettivo e guardare al futuro con grande entusiasmo.»