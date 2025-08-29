Tare a Sky: «Cremonese sconfitta traumatizzante, confermo la possibilità di scambio Gimenez-Dovbyk. Il nuovo difensore...»

Tare a Sky: le dichiarazioni del dirigente del Milan a pochi minuti dall’inizio del match contro il Lecce. Le ultimissime notizie

Intervenuto a Sky prima di Lecce-Milan, Tare, DS del club rossonero, ha dichiarato:

NKUNKU – «Nkunku? Lo abbiamo sempre seguito. Dopo l’infortunio di Leao si è vista una mancanza di velocità: per questa ragione abbiamo preso in considerazione veramente di chiudere l’operazione. Qualche giorno fa non sarebbe stato possibile».

ATTACCANTE – «Numericamente siamo bene, stiamo valutando la possibilità di effettuare uno scambio con Santiago Gimenez».

DOVBYK – «Dovbyk e Gimenez? Non penso che sarà possibile. Solamente con uno scambio arriverà il calciatore ucraino se no nulla».

DIFENSORE – «Akanji lo stiamo seguendo e crediamo che abbia tutte le credenziali per giocare nel Milan».

GOL SUBITI – «I gol presi con la Cremonese non vanno bene, siamo tornati nell’anno passato. Abbiamo deciso di cambiare modulo per dare maggiori sicurezze alla squadra».

CREMONESE – «Sono rimasto traumatizzato dal risultato ottenuto contro la Cremonese. Dobbiamo vincere per tornare alla normalità. I tifosi del Milan meritano altro».

MUSAH – «Abbiamo un accordo con l’Atalanta, la decisione finale verrà presa domani».