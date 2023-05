Tardelli: «Inter favorita nella lotta Champions. L’Euroderby…». Le parole dell’ex giocatore neroazzurro sul doppio fronte

Intervenuto dagli studi Rai di ’90’ Minuto’, Marco Tardelli ha parlato della lotta Champions e del derby tra Milan e Inter in Champions League.

LE PAROLE – «In questo momento vedo bene l’Inter, che tra l’altro in questo momento ha un Barella eccezionale. Penso che la formazione nerazzurra possa essere la favorita nella corsa al quarto posto. La squadra è in fiducia, ma il derby è sempre il derby, che sia campionato o Champions League. Non sono certo di dire che l’Inter passerà o meno il turno».