Tante richieste per Gabbia e il Milan pensa a una cessione

Matteo Gabbia, zero presenze quest’anno ma tante richieste. Il Milan potrebbe cederlo in prestito per farlo crescere ancora

Matteo Gabbia, che si è unito alla prima squadra in estate, non ha ancora mai giocato e si dice che non sia mai entrato nelle gerarchia di Giampaolo e Pioli che gli hanno preferito sempre Musacchio o Duarte. Ora con l’arrivo di Kjaer lo spazio a disposizione è ancora meno e il giovane italiano potrebbe cambiare aria per continuare la sua crescita.

Le richieste non mancano, Gabbia è richiesto sia in Serie A che in Serie B. Fanno sul serio il Pescara e il Benevento di Filippo Inzaghi, interesse che avevamo già registrato qualche giorno fa.

Nella serie maggiore invece si è mosso il Lecce e nelle ultime ore è stato registrato un interessamento della Spal, che domani giocherà a Milano gli ottavi di Coppa Italia proprio contro il Milan.