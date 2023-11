Talismano Pulisic: l’americano decisivo con i suoi gol, con lui in campo l’ultima vittoria

In vista del match del Milan contro la Fiorentina Pioli spera di recuperare Pulisic. L’americano è un vero e proprio talismano

l’ultima vittoria rossonera è con lui in campo, negli ultimi match in cui lui non ha giocato o è uscito in anticipo come contro il Napoli, il Milan ha o perso o pareggiato. Inoltre quando l’americano ha segnato e concluso la partita il Milan ha sempre vinto.