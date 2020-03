Taglio stipendi ai calciatori, ecco i probabili provvedimenti: incontro lunedì

Lunedì andrà in scena un nuovo incontro, probabilmente decisivo, per risolvere la questione legata al taglio degli stipendi ai calciatori

Si terrà lunedì il vertice decisivo tra Lega serie A e Associazione Italiana Calciatori per dirimere l’annosa questione legate al taglio degli stipendi ai calciatori. Ad oggi, non vi è nessun accordo tra le due contendenti.

Le due ipotesi che vanno per la maggiore riguardano una sospensione per il periodo di tempo non lavorato o uno scontro proporzionale con percentuale massima del 30% per gli ingaggi più onerosi. Per i contratti che prevedano emolumenti inferiori ai 50mila euro, è prevista la cassa integrazione.