Tacchinardi: «Contratti dei giocatori? Ecco che cosa accadrà»

Alessio Tacchinardi, ex giocatore della Juventus, ha parlato ai microfoni di TMW radio, analizzando la situazione contrattuale dei giocatori al giorno d’oggi. Ecco le sue dichiarazioni:

«Pioli dice che è ingiusto pagare 4-5 anni un giocatore poi perderlo a zero? Non si può andare avanti così. Se non si fa qualcosa, dopo un anno buono un giocatore batte cassa e se non gli sta bene va via alla scadenza del contratto. Sono troppo tutelati, le protezioni servono a giocatori che militano nelle serie minori. Oggi il calciatore ha troppo il coltello dalla parte del manico, è sbagliato».

«I rinnovi di Kessiè e Brozovic non arrivano? Hanno caratteristiche diverse, sarebbero perdite pesanti per Milan e Inter. Non so come possa fare il Barcellona, che è interessato, a comprarli, visti i problemi economici. Oggi non si capisce come vogliano giocare i catalani. Forse gli servirebbe più Kessiè, ma non è da Barcellona come qualità».