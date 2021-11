Tacchinardi: «Allegri è primo in Champions, mentre Pioli e Spalletti...»

Alessio Tacchinardi, ex calciatore della Juventus, ha parlato a TMW dell’avvio da parte dei tecnici di Serie A. Ecco il suo pensiero

«Mi ha sorpreso Tudor, per il lavoro che sta facendo a Verona. I numeri sono pazzeschi ma anche il gioco. Poi ci metto Spalletti e Pioli, che stanno determinando molto. Chi mi ha deluso?Non posso dire chi mi ha deluso, ma chi ha reso meno rispetto alle aspettative iniziali. Non posso dire Allegri perché è primo in Champions, ma ha fatto meno bene in campionato .Sarà tirare fuori la Juventus. Sono dispiaciuto da quanto fatto da D’Aversa alla Sampdoria e da Dionisi al Sassuolo».