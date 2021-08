Tabellone Primavera Tim Cup 2021/22: il cammino del Milan

Tabellone Primavera Tim Cup 2021/22: accoppiamenti e calendario della coppa. Ecco quale sarà il cammino del Milan e quando giocherà la prima

Tramite una nota diramata tramite i propri mezzi ufficiali, la Lega Serie A ha reso ufficiale il tabellone della Primavera Tim Cup 2021/22.

I rossoneri scenderanno in campo per la prima volta il prossimo 22 settembre, e sfideranno la vincitrice della gara tra Cittadella e Como in programma per il 15 settembre. In caso di passaggio del turno, il Milan potrebbe incontrare ai sedicesimi di finale chi avrà la meglio tra Brescia e Pordenone. Fiorentina avversaria certa agli ottavi di dicembre.