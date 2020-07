Szoboszlai e Dani Olmo, Rangnick vuole presentarsi con il botto

Rangnick vuole presentarsi ai tifosi con due colpi di mercato in mano. Lo vuole fare per rafforzare la squadra e per portare subito entusiasmo

Ralf Rangnick vuole presentarsi ai tifosi con due colpi di mercato in mano. Lo vuole fare per rafforzare la squadra, ma anche per portare l’entusiasmo alle stelle e togliere i dubbi agli scettici sul nuovo progetto tecnico. La trattativa per Dominik Szoboszlai è ormai ai dettagli e l’ungherese potrebbe presto vestire la maglia rossonera. Un po’ più complicato l’affare Dani Olmo, sempre di proprietà della Red Bull, sponda Lipsia. Il manager tedesco vuole convincere il Lipsia a cedere il gioiellino arrivato solo a gennaio per circa 30 milioni di euro.