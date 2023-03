Svezia, Ibra: ci sarà contro l’Azerbaigian? Gli ultimi aggiornamenti. Dopo il problema fisico, ecco quale potrebbe essere la scelta per oggi

Lavoro personalizzato ieri per Zlatan Ibrahimovic: l’attaccante del Milan ha avvertito un problema fisico in allenamento con la sua Svezia.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, è in dubbio la sua presenza nel match contro l’Azerbaigian, in programma oggi e valido per le qualificazioni a Euro 2024.