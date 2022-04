Svanberg: «Ibrahimovic crede che io abbia un buon tiro». Le parole del centrocampista del Bologna su Ibrahimovic

Mattias Svanberg ha parlato di Zlatan Ibrahimovic ai microfoni di DAZN. Ecco le sue parole:

«Lui dà sempre una grande mano ai suoi compagni, basta vedere cosa fa in campo e fuori anche se questa stagione è stata difficile per via degli infortuni. Ibrahimovic mi dice sempre di tirare in porta, di provarci, crede che io abbia un buon tiro».