Sutalo: «L’attaccante più forte? Gioca al Milan!»

Bosko Sutalo, difensore dell’Hellas Verona, si è presentato in conferenza stampa. Queste le dichiarazioni raccolte da TMW.

PERCHE IL VERONA – «Sono qui perché Verona è una bella piazza, qui i giovani possono giocare. Ho avuto un’offerta anche a gennaio, ma l’Atalanta allora decise di tenermi. Alla seconda offerta ho parlato con Ivar, anche prima con Colley, e mi hanno detto che questa è una bella piazza per crescere. Devo lavorare bene, devo studiare ogni giorno ed essere pronto per giocare. Sono qui in prestito, ma in questo momento mi interessa solo il Verona e solo questa stagione, poi vediamo. Voglio crescere qui, vogliamo restare in Serie A e voglio aiutare la squadra in questo».

ATTACCANTE E DIFENSORE PIU FORTI – «L’attaccante più forte è Ibrahimovic del Milan. Mi sono allenato con Romero, per me era il più forte. In questo momento non lo so».

