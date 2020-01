Suso: lo spagnolo vuole andare via, il Milan non svende ma attende

Suso ha come obiettivo la Spagna, il Siviglia la soluzione migliore

C’è forte interesse del Siviglia per il cartellino di Suso. Lo spagnolo ormai è in rotta con l’ambiente e vorrebbe essere ceduto. Il problema resta la cifra. I rossoneri avrebbero come volontà, un prestito con obbligo di riscatto. Il club spagnolo, avrebbe proposto un prestito di 18 mesi con diritto.

L’accordo ancora non c’è: la volontà di chiedere però sì!

Le sensazioni non sono negative. I rossoneri proveranno, ancora per qualche giorno a far riflettere il Siviglia. Il rapporto è buono, Monchi inoltre stima parecchio il calciatore. Vedremo come finirà…