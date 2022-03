Superlega, Laporta conferma: «Si va avanti, abbiamo un obiettivo»

Il presidente del Barcellona Laporta ha confermato che il progetto Superlega sta andando avanti. Le dichiarazioni

Le dichiarazioni a RAC 1:

“La Superlega va avanti. ci sono tanti club inglesi favorevoli al progetto, ma non si espongono perché sono in attesa delle sentenze dei tribunali. E’ una Superlega aperta, non più chiusa, si è evoluta. Sarà sicuramente la Lega più attraente del mondo. Credo che alla fine riusciremo ad instaurare un dialogo costruttivo con la UEFA e che si possa creare una Champions League migliorata