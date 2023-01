Supercoppa Italiana, Tognaccini: «Il Milan può avere un vantaggio»

Daniele Tognaccini, storico preparatore atletico del Milan, ha analizzato la prossima sfida in Supercoppa Italiana tra i rossoneri e l’Inter

Ai microfoni di Tuttosport, Daniele Tognaccini ha parlato così della prossima finale di Supercoppa Italiana tra Milan e Inter:

«Il tempo è troppo breve. I calciatori si alleneranno pure in Arabia Saudita. Non ci sono sforzi che potrebbero incidere pesantemente sul recupero attraverso una temperatura più alta. Non dovrebbero esserci troppi correttivi per l’aspetto meteorologico. Il Milan poi è stato a Dubai per la preparazione invernale. Può essere un vantaggio come esperienza, con il corpo che ha provato certe sensazioni».