Rebic ha svolto anche oggi l’intero allenamento in gruppo: il croato viaggia verso la convocazione e la panchina in Supercoppa Italiana

Buone notizie per il Milan: Ante Rebic ha svolto anche oggi l’intero allenamento in gruppo e si candida per la convocazione contro l’Inter nella finale di Supercoppa Italiana di mercoledì a Ryad.

Il croato in ogni caso partirebbe dalla panchina.