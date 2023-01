Supercoppa Italiana, Baresi e Massaro in visita al Mohammed Bin Abdulaziz Hospital di Ryad – FOTO

Franco Baresi e Daniele Massaro hanno fatto oggi visita al Mohammed Bin Abdulaziz Hospital di Ryad: i rossoneri affronteranno mercoledì l’Inter nella finale di Supercoppa Italiana.

Honorary Vice-President @FBaresi and Brand Ambassador Daniele Massaro’s visit to the Prince Mohammed Bin Abdulaziz Hospital in Riyadh 🇸🇦🔴⚫#SempreMilan pic.twitter.com/fZ7A7ztKNK

