Suma: «Evitare blackout difensivi che danno coraggio agli avversari»

Mauro Suma, in un’intervista su Milan-Torino, ha sottolineato come i rossoneri debbano fare attenzione alle amnesie difensive

Mauro Suma, intervistato da torinogranata.com, ha sottolineato come i rossoneri debbano fare attenzione alle amnesie difensive: «Lo si è visto anche nella partita di Coppa Italia che il Milan nel primo tempo avrebbe potuto fare due o tre gol al Torino e, invece, poi a un certo punto è stato lui a subire due reti, quindi, i rossoneri qualche cosa dietro concedono per cui il Torino nella sua testa sa che qualche cosa può sempre tentare, che qualche cosa può sempre osare. Al di là di come si metterà la partita, il Torino dovrà fare leva sul suo coraggio sapendo che il Milan nelle ultime partite contro l’Udinese, il Torino stesso e l’Inter a un certo punto anche nei momenti in cui era in controllo ha subito gol».

Sul derby: «Nel derby contro l’Inter si è ripetuto quello che era accaduto con il Torino in Coppa Italia, infatti, il Milan era in controllo e stava giocando molto meglio, però a un certo punto ha preso due gol e la stessa cosa è accaduta su più larga scala nel derby contro l’Inter. Il Milan questa caratteristica ce l’ha per cui deve iniziare a evitare i blackout difensivi. Dal punto di vista del Torino, evidentemente fino a quando il Milan si porterà dietro questa cosa i granata sanno che con un po’ di coraggio possono sempre andare a pizzicare la porta del Milan».