Stroppa pensa già a Monza-Milan: «Particolare, ma sarà bello». Le dichiarazioni del tecnico dei brianzoli

Giovanni Stroppa, tecnico del Monza, è proiettato già al match contro il Milan. Le sue parole a Sky Sport.

«Sarà una partita particolare per tutti, non soltanto per me. Ci sono tanti ricordi che ci legano al nostro passato: sarà bello. Sarà bello sia ospitarli a Monza che andare a giocare a San Siro.»