Striscione in ricordo di Berlusconi pre Monza Milan: «Due squadre, un presidente, per sempre nel cuore» – FOTO

Poco prima del fischio d’inizio della sfida tra Monza e Milan, valevole per la prima edizione del Trofeo Silvio Berlusconi, è stato esposto in campo uno striscione in ricordo di Berlusconi.

STRISCIONE – «Due squadre, un presidente, per sempre nel cuore» si legge sullo striscione esposto da alcuni bambini.