Striscione Dumfries contro Theo Hernandez, ora è UFFICIALE: l’olandese e l’Inter patteggiano. Ecco come si chiude la vicenda

Si chiude ufficialmente il caso scoppiato dopo lo striscione esposto da Denzel Dumfries nel corso della festa scudetto dell’Inter col pullman scoperto, nel quale l’olandese derideva il rivale del Milan Theo Hernandez. Di seguito la nota della FIGC che di fatto ufficializza la decisione presa sia dall’esterno olandese che dal club nerazzurro di patteggiare la multa ricevuta.

LA NOTA – «A seguito di accordo di patteggiamento raggiunto dalle parti (ex art. 126 CGS), il calciatore dell’Inter Denzel Dumfries è stato sanzionato con un’ammenda di 4.000 euro. Sanzionata con un’ammenda dello stesso importo, a titolo di responsabilità oggettiva, anche l’Inter. A carico di Dumfries e dell’Inter era stato aperto un procedimento per avere, durante la sfilata organizzata lo scorso 28 aprile dal club per festeggiare la vittoria dello scudetto a bordo di un pullman scoperto, esposto uno striscione ‘dal contenuto inequivocabilmente allusivo e per ciò stesso irriguardoso e offensivo nei confronti del tesserato del Milan Theo Hernandez e, per l’effetto e più in generale nei riguardi di quest’ultima società e dei suoi tifosi – si legge nel comunicato – e, segnatamente, uno stendardo con sovraimpressa in bella mostra una immagine raffigurante il calciatore Theo Hernandez con le fattezze di un cane tenuto al guinzaglio proprio dallo stesso Dumfries».