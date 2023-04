Stoichkov: «Milanesi meritatamente in semifinale. Sul derby...»

Hristo Stoichkov parla così dell’euro derby tra Milan e Inter che vale l’accesso alla finale di Champions League

«Le due milanesi sono meritatamente in semifinale. Sul derby è difficile fare un pronostico, non c’è mai un favorito. Ma sono sicuro che chi la spunterà incontrerà in finale il Manchester City e non il Real Madrid».