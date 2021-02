Stella Rossa-Milan: Pioli opta per due vice campioni del mondo

Stella Rossa-Milan: i rossoneri questa sera sfidano il club di Belgrado nel match valido per i sedicesimi si andata di Europa League

Questa sera alle ore 18:55 il Milan sfiderà la Stella Rossa nel match valido per i sedicesimi di andata di Europa League. I rossoneri vogliono vincere per disputare la gara di ritorno a San Siro con qualche certezza in più.

Per farlo, Stefano Pioli, come riporta l’edizione della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, opta per Mandzukic e Rebic. Per il primo in modo è la prima sfida in cui parte titolare dal primo minuto.