Mandzukic, finalmente l’occasione che aspettava: Pioli ha una richiesta e l’ha espressa durante la conferenza stampa di questa mattina. Di cosa si tratta? Dell’elemento essenziale che serve alla squadra per andare all’unisono.

MANDZUKIC – «Mario è un grandissimo professionista e un grande giocatore, si è inserito molto bene. Sta lavorando tanto perché sa che deve mettere ritmo, sta meglio e credo che possa essere pronto per giocare anche domani».

DEVE METTERE RITMO- Attenzione alle parole del tecnico che come sempre vengono contestualizzate ma poche volte analizzate come si deve. Deve mettere ritmo significa molto a questo punto della stagione, c’era da aspettarselo ed ora arriva la conferma da parte del tecnico che però gli riserva un posto in prima fila per la gara di domani.