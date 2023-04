Pioli a Sport Mediaset: «Clima? Siamo motivatissimi»

Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset alla vigilia della gara tra Napoli e Milan: le sue dichiarazioni

AMBIENTE: «Siamo concentratissimi, motivatissimi e determinatissimi, sappiamo che ci sarà un ambiente completamente diverso rispetto all’ultima volta in casa del Napoli, ma questo ci dà motivazione e carica ulteriore».

CAMBIAMENTI: «Qualcosa cambierà in questa partita sia per noi che per loro, ma ogni gara fa storia a sé. Certo fa strano giocare tre partite in pochi giorni contro lo stesso avversario, ma sarà un confronto esaltante come un quarto di finale di Champions League sa essere perché ti dà la possibilità di andare tra le migliori quattro d’Europa».

FIDUCIA: «La fiducia c’è e ci deve essere, sarà una partita di altissimo livello su tanti aspetti diversi. Noi dobbiamo credere in noi stessi ma non per il risultato dell’andata, ma perché conosciamo i nostri mezzi e le nostre situazioni. Abbiamo un piccolo vantaggio, ma il Napoli quest’anno in Champions ha segnato in media tre gol a partita contro avversari molto forti, la qualificazione ce la dobbiamo meritare».

OSIMHEN: «Il lavoro senza palla è un lavoro di squadra, va fatto con determinazione e comunicazione, con una forte pressione sul portatore di palla avversario per facilitare anche il compito degli altri compagni».