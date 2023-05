Pioli a Milan Tv: «Qualificazione? Sarà il campo a decidere»

Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato ai canali ufficiali rossoneri alla vigilia della sfida contro l’Inter in Champions League

Intervistato da Milan Tv alla vigilia di Inter-Milan, Stefano Pioli ha dichiarato:

GARA: Non ci sono altri pensieri se non quelli di aiutare la squadra, essere preparata nel miglior modo possibile. Non ci sono altri reti che ci possono permettere di vincere la partita se non quello di giocare il nostro miglior calcio possibile. Difficile, combattuta, come deve essere per una partita che darà ad una delle due squadra di andare in finale di Champions. Difficile sicuramente, ma noi dobbiamo alzare il livello. Non dobbiamo di pensare fare qualcosa di eccezionale, abbiamo già fatto grandi partite, sappiamo come si affrontano queste gare. Dobbiamo crederci.

QUALIFICAZIONE: Tutto quello che diciamo oggi vale fino ad un certo punto, poi conterà solo il campo. Noi vogliamo fare molto di più di quello che siamo riusciti a fare all’andata.

COSA SERVE: Abbiamo bisogno di pescare qualche jolly, dobbiamo approfittare di qualsiasi situazione per trarre dei vantaggi. Tutti noi domani dobbiamo pensare di poter essere determinanti.