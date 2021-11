Pioli a Milan Tv: «Crediamo allo scudetto, tifosi fantastici»

Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di Milan Tv al termine del derby pareggiato uno a uno contro l’Inter: le sue dichiarazioni

SULLO SCUDETTO: «L’obiettivo è quello di giocare sempre per vincere. Ci sono tante squadre che possono vincere lo scudetto, ma noi ci crediamo. La nostra mentalità deve essere questa».

SULLA PARTITA: «Mi porto a casa un grande spirito dei miei giocatori. Abbiamo sofferto in qualche occasione, ma non abbiamo mai smesso di giocare. Siamo rimasti compatti, abbiamo provato anche a vincerla e questo spirito è importante. L’Inter è forte, qualcosa di speciale lo stiamo facendo. Noi e il Napoli abbiamo iniziato alla grande la stagione».

SULLA POSIZIONE DI BRAHIM DIAZ: «Non volevamo dare punti di riferimento ai loro difensori, quindi abbiamo messo due trequartisti intorno a Brozovic. L’intenzione era quella. Quando ho visto che Diaz stava calando ho preferito inserire Saelemaekers che è entrato bene in partita».

SUGLI ERRORI NELL’USCITA DA DIETRO: «Qualche pallone lo dobbiamo gestire meglio. Avevamo iniziato bene la partita, poi è arrivato il primo rigore».

SUI CAMBI: «Ho la possibilità di avere tanti titolari, come quelli che sono entrati nel secondo che sono subentrati molto bene».

SUI TIFOSI: «Voglio fare i complimenti per la coreografia. Non sono stupito perchè ormai li conosco, ma in una partita così ricordarsi di quelle persone che hanno fatto un lavoro incredibile nell’ultimo periodo è stato davvero bellissimo».