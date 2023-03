Pioli sicuro: «Leao? Dobbiamo servirlo meglio»

Stefano Pioli ha parlato del momento vissuto da Rafael Leao: il tecnico è convinto che il portoghese vada servito meglio

Durante la conferenza stampa odierna alla vigilia di Milan-Salernitana, Stefano Pioli ha parlato anche di Rafael Leao:

«Leao? Possiamo migliorare noi nel servire meglio i palloni. Io parlo di collettivo, ma se miglioriamo i singoli migliora il collettivo. In Champions si è mosso bene, soprattutto nel secondo tempo per la partita che si è sviluppata. Leao deve cercare degli spazi, deve essere un giocatore libero. Non sappiamo che partita farà la Salernitana, ma Leao è una delle nostre arme».

