Impallomeni sbotta: «Il campionato è falsato, vi dico perchè»

Stefano Impallomeni è convinto che il campionato di quest’anno sia falsato dalla situazione relativa alla Juventus

Ospite a TMW Radio, Stefano Impallomeni ha parlato così del campionato di Serie A:

«E’ falsato da un -15 dato in prima istanza, da un ricorso che la giustizia sportiva doveva prevedere, poi c’è stato il rinvio ma c’è ancora un ma, perché non è finita. E’ stata gestita male la situazione, ma questo non mette in dubbio che il Napoli ha meritato, che l’Inter ha perso tutte quelle partite non per questa vicenda».